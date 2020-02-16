У Москві чоловік з ножем під час служби у церкві напав на прихожан: ім'я і фото нападника
Зранку 16 лютого під час недільної служби чоловік з ножем увійшов до церкви у Москві та накинувся на прихожан і помічника священника. Мовиться про храм Святого Миколая на вулиці Бакунінській. Внаслідок нападу ножові поранення отримали двоє прихожан.
Після скоєного нападу чоловіка затримали просто у храмі, повідомляє російський "Інтерфакс".
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Протоієрей Кирило Сладков розповів "РЕН ТВ", що чоловік забіг до центрального вівтаря в окулярах, резинових рукавицях та капюштоні. Коли протоієрей і його помічник вирішили розібратися з тим, що трапилося, чоловік дістав ніж та поранив служителів храму.
Затриманим нападником виявився 26-річний мешканець Липецької області Росії. Телеграм-канал "Mash" зазначає, що нападник – Єфим Єфимов.
Після затримання правоохоронці працюють над відкриттям кримінального провадження і встановленням усіх деталей нападу. Як також відомо, нападника спільними зусиллями затримували прихожани церкви.
Єхим Єхимов – імовірний нападник на прихожан московської церкви
Храм Святого Миколая у Москві, де стався напад: дивіться карту
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