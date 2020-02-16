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      У Москві чоловік з ножем під час служби у церкві напав на прихожан: ім'я і фото нападника

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      Храм Святого Миколая у Москві, де стався напад / yandex.ru

      Зранку 16 лютого під час недільної служби чоловік з ножем увійшов до церкви у Москві та накинувся на прихожан і помічника священника. Мовиться про храм Святого Миколая на вулиці Бакунінській. Внаслідок нападу ножові поранення отримали двоє прихожан.

      Після скоєного нападу чоловіка затримали просто у храмі, повідомляє російський "Інтерфакс".

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      Протоієрей Кирило Сладков розповів "РЕН ТВ", що чоловік забіг до центрального вівтаря в окулярах, резинових рукавицях та капюштоні. Коли протоієрей і його помічник вирішили розібратися з тим, що трапилося, чоловік дістав ніж та поранив служителів храму.

      Затриманим нападником виявився 26-річний мешканець Липецької області Росії. Телеграм-канал "Mash" зазначає, що нападник – Єфим Єфимов.

      Після затримання правоохоронці працюють над відкриттям кримінального провадження і встановленням усіх деталей нападу. Як також відомо, нападника спільними зусиллями затримували прихожани церкви.

      напад з ножем у московській церкві, нападник Єхим Єхимов
      Єхим Єхимов – імовірний нападник на прихожан московської церкви

      Храм Святого Миколая у Москві, де стався напад: дивіться карту

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Москва Постраждалі Новини Росії
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