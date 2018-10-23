У Москві екстрено госпіталізували співачку Лободу

Популярна співачка Світлану Лободу , яка часто відвідує Росію, екстрено госпіталізували у Москві з болями в районі живота.

Про це повідомила прес-секретар співачки Дарина Бурлакова, передає ТАСС.

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Зазначається, що 36-річну артистку доправили в одну з московських лікарень з сильними болями в животі. Наразі співачку обстежують лікарі, вирішується питання щодо можливої операції.

Видання зазначає, що діагноз наразі невідомий, але стан співачки оцінюють як середньої тяжкості. Співачку госпіталізували з підозрою на обструкцію нирки.

У вівторок ввечері Світлана Лобода була екстрено госпіталізована прямо з репетиції свого нового шоу з підозрою на обструкцію нирки. Під час виконання складного танцювального номера вона відчула різкий біль в спині і втратила свідомість. Наразі лікарі уточнюють діагноз і роблять усе можливе для стабілізації стану артистки. Даних про скасування майбутніх концертів поки не надходило,

– розповіла Дарина Бурлакова.

З афіші артистки в Instagram відомо, що 25, 26 і 28 жовтня у Москві повинні були відбутися її концерти.