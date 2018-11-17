У Москві горить величезний нафтопереробний завод: фото і відео

Вранці 17 листопада на південному сході Москви мастштабна пожежа охопила нафтопереробний завод. Наразі вогонь намагаються загасити 150 пожежників.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

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Пожежа на Московському нафтопереробному заводі (НПЗ) не несе загрози населенню та екології, повідомляє Міненерго РФ.

17 листопада о 07:50 в Москві на нафтопереробному заводі АТ "Газпромнефть-МНПЗ" сталося загоряння установки крекінгу. Загрози населенню та екології відсутні,

– повідомили у Міненерго РФ.

Також, існує небезпека, що вогонь може перекинутися на сусідню установку. Пожежі було присвоєно підвищений рівень складності.

За попередніми даними, жертв і постраждалих від масштабної пожежі немає.

Водночас, жителі навколишніх районів скаржилися на жахливий запах у повітрі і пишуть про "ядерний гриб".



У Москві горить нафтопереробний завод

Пожар на НПЗ в Капотне. Горит установка по переработке нефти. pic.twitter.com/vgAGaquM80 — lepsaya vladimir (@lepsaya) 17 ноября 2018 г.

В 7:46 был хлопок, сейчас горит завод в Капотне️️ pic.twitter.com/VKnzzlqLN2 — Anastasia Nikolaeva (@NikolinaAnBass) 17 ноября 2018 г.

На фото Московский НПЗ в капотне или что-то очень рядом.

P.S. Сбросной факел горит на всю мощь, сколько за рулем ни разу так не видел pic.twitter.com/v4B8mFlByi — Александр Меркулов (@MakedonskiiLA) 17 ноября 2018 г.