У Москві горить величезний нафтопереробний завод: фото і відео
Вранці 17 листопада на південному сході Москви мастштабна пожежа охопила нафтопереробний завод. Наразі вогонь намагаються загасити 150 пожежників.
Про це повідомляє російський "Интерфакс".
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Пожежа на Московському нафтопереробному заводі (НПЗ) не несе загрози населенню та екології, повідомляє Міненерго РФ.
17 листопада о 07:50 в Москві на нафтопереробному заводі АТ "Газпромнефть-МНПЗ" сталося загоряння установки крекінгу. Загрози населенню та екології відсутні,
– повідомили у Міненерго РФ.
Також, існує небезпека, що вогонь може перекинутися на сусідню установку. Пожежі було присвоєно підвищений рівень складності.
За попередніми даними, жертв і постраждалих від масштабної пожежі немає.
Водночас, жителі навколишніх районів скаржилися на жахливий запах у повітрі і пишуть про "ядерний гриб".
У Москві горить нафтопереробний завод