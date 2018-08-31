У Москві хочуть назвати вулицю на честь Захарченка
На сайті Кремля зявилась офіційна заява президетна РФ Володимира Путіна, який прямо Україну не звинувачує, однак натякає на те, що це зробили представники України.
Про це повідомив в ефірі 24 каналу кореспондент Роман Цимбалюк.
Читайте такоож: Вбивство Захарченка: реакція російських політиків з приводу загибелі ватажка сепаратистів
За йогог словами, у заяві також йдеться про те, що, начебто, Україна хоче поставити народ Донбасу на коліна. У Росії плачуть та проклинають Україну. Розповідають про те, що це була унікальна людина.
Також виступають з пропозицією назвати одну з вулиць у Москві на честь де-факто російського колаборанта Олександра Захарченка. Про це заявив на телеканалі "Россия-1" Микола Платошкін.
"Ми даємо два тижні, щоб вони довели, що непричетні до вбивства Захарченка. Найкращим пам'ятником цій людині буде визнання ДНР зі сторони Росії", – сказав Платошкін.
Нагадаємо, лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Разом з ним поранили ще трьох сепаратистів. 24 канал зібрав всю інформацію про вбивство Захарченка, яка відома, на цей момент.