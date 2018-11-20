У Москві літак розчавив людину на злітно-посадковій смузі: деталі інциденту

У Москві на злітно-посадковій смузі в аеропорту "Шереметьєво" були виявлені останки невідомої людини. Спершу екіпаж літака, що саме вилетів до Афін, гадав, що авіасудно зіткнулося з твариною, проте виявилось, що це таки була людина.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерело в службах аеропорту.

Співрозмовник агентства уточнив, що екіпаж пасажирського лайнера повідомив диспетчерам про ймовірне зіткнення з твариною на злітно-посадковій смузі під час розгону. Було вирішено не повертати літак в аеропорт вильоту, оскільки системи не сигналізувала про пошкодження.

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Проте було вирішено скерувати на льотне поле працівників авіаційної безпеки для інспекції злітно-посадкової смуги.

"По прибуттю на місце вони доповіли про виявлення людських останків", – сказало джерело.

Для встановлення особи загиблого буде потрібна експертиза ДНК. З'ясовуються обставини, за яких людина потрапила на льотне поле.