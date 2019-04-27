У Москві на хабарі затримали українського мільйонера, – ЗМІ

Співробітники Слідчого комітету Російської Федерації затримали українського мільйонера Павла Климця. Його звинувачують в даванні хабара в особливо великому розмірі, однак кому і за що він намагався передати гроші – не повідомляється.

Про інцидент із затриманням українського мільйонера у Москві повідомило видання "Коммерсантъ" з посиланням на власні джерела.

Читайте також: Російську шпигунку Бутіну у США засудили до 18 місяців за ґратами

Точної дати затримання видання не повідомляє. Відомо, що 12 квітня суд відправив бізнесмена в СІЗО. Його адвокати оскаржили це рішення і апеляційний суд відправив справу на новий розгляд. Зараз Климець продовжує перебувати під вартою.

Зазначається, що арешт бізнесмена може бути пов'язаний з тим, що 40 відсотків його активів перебувають на окупованій території Донбасу, які він втратив з початком бойових дій у 2014 році.

Останнім часом Павлу Анатолійовичу неодноразово надходили пропозиції про те, щоб переписати або за дуже низькою ціною продати частину його бізнесу,

– повідомило джерело газети.

Міжнародний алкогольний холдинг OLYMP, який очолює Климець, неофіційно підтвердив газеті "Коммерсантъ" його арешт.

Хто такий Павло Климець?Це український політик і бізнесмен, він був депутатом Верховної Ради V і VI скликань (2006 – 2007, 2007 – 2012 років відповідно). Також він очолює алкогольну компанію OLYMP, яка виробляє горілку таких марок, як PRIME і IDEA, а також коньяк та вино.



У 2011-2015 роках Климець входив до сотні найбагатших людей України. За оцінкою Forbes Україна на 26 квітня, статки бізнесмена оцінюється в 34 мільйони доларів. За оцінкою Dragon Capital, за підсумками минулого року його статки склали всього 99 мільйонів доларів.