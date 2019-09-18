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      У Москві патрульний застрелив поліцейського та ще важко ранив іншого під час перестрілки в метро

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      Стрілянина у Москві
      Стрілянина у Москві / Известия

      У Москві на станції метро "Рязанський проспект" сталася перестрілка. Внаслідок стрілянини один поліцейський загинув на місці, ще один отримав важке поранення.

      Як йдеться в офіційній заяві московського ГУ МВС "в ході затримання співробітника ППСП, останнім були зроблені постріли з вогнепальної зброї, в результаті яких один співробітник був важко поранений і помер на місці, другий госпіталізований в медичний заклад у важкому стані. Стрілець був затриманий на місці події".

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      Російські ЗМІ повідомляють, що співробітника Патрульно-постової служби поліції намагалися затримати працівники відділу власної безпеки під час отримання хабаря у розмірі 2 тисяч рублів від одного з мігрантів. При цьому різняться дані щодо місця стрілянини. В одних ЗМІ є інформація про те. що вона відбулася поблизу станції метро "Рязанський проспект". Однак є й новини про те, що стрілець застрелив одного поліцейського на платформі метро, а другого – на ескалаторі.

      Імена загиблих та стрільця офіційно не повідомляють. Як і стан другого поліцейського, якого госпіталізували. При цьому є інформація, що стрілянину розпочав 35-річний прапорщик Олексій Смирнов. У перестрілці загинув 39-річний Максим Веялко. Другий поліцейський – 41-річний Олексій Лимонов.

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      Теги: Кримінальні новини Новини Росії Стрілянина
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