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У Москві помовчали в пам'ять про вбитих у теракті в Беслані

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У Москві провели мовчазний мітинг за жертвами теракту у Беслані
У Москві провели мовчазний мітинг за жертвами теракту у Беслані / Фото із відкритих джерел

В центрі Москви відбувся мовчазний мітинг в пам'ять про жертв теракту у школі №1 у Беслані, який стався 1 вересня 2004 року.

В акції, присвяченій 14-м роковинам трагедії, взяли участь приблизно 300 осіб, інформує "Интерфакс".

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Примітно, що ніхто з присутніх не виголошував жодних промов, хоч були присутні й представники влади Москви та Північної Осетії.

Люди приносили квіти та іграшки до монументу "На згадку про жертв трагедії в Беслані" і випустили в небо 334 білих кулі – рівно стільки було жертв внаслідок теракту, серед яких переважно діти.

Що таке теракт у Беслані?
1 вересня 2004 року під час урочистої лінійки група терористів захопила у школі у Беслані (Північна Осетія, Росія) понад тисячу осіб. 3 вересня був проведений штурм школи, під час якого, за офіційною версією, всі бойовики, крім одного, були вбиті. Внаслідок штурму із застосуванням важкої військової техніки загинули 334 людини, серед яких було 186 дітей.

Теги: Новини Росії Москва Жертви Мітинги в Росії
Джерело: 24 Канал
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