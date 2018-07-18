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У Москві правоохоронці затримали двох осіб, які роздавали листівки на підтримку Сенцова

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У Москві поліція затримала двох активістів, які роздавали листівки про Сенцова
У Москві поліція затримала двох активістів, які роздавали листівки про Сенцова / фото з відкритих джерел

У Москві на Чистопрудному бульварі затримали співробітницю штабу російського опозиціонера Дмитра Гудкова, Аліну Даніліну, та екс-кандидата в муніципальні депутати Михайла Крівдюка за роздачу листівок на підтримку режисера Олега Сенцова, який продовжує голодування у російській колонії.

Про це з посиланням на співробітницю штабу Гудкова Анну Вєтрову, інформує ОВД-Инфо.

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За її словами, співробітники поліції не сказали, куди збирались везти затриманих. Відповіли лишень: "Покатаємо по Москві". На запитання про підстави затримання співробітники відповідали: "Звідки ми знаємо, що ви роздаєте? Пояснимо потім".

Згодом з'явилась інформація про те, що затриманих пересадили з автозаку в поліцейську машину і повезли до відділу поліції Басманного району,

Станом на 21:20, обох затриманих відпустили з відділу без протоколів. За словами Даніліної, у відділку з ними провели бесіду.

Теги: Новини політики Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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