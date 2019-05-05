В аеропорту Москви спалахнув пасажирський літак, ЗМІ повідомляють про багатьох жертв

У московському аеропорту "Шереметьєво" загорівся пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, на борту перебували 78 осіб. Російські ЗМІ повідомляють, що 10 людей загинули та понад 10 постраждали.

Пасажирський літак вилетів з "Шереметьєво" в Мурманськ. Через деякий час він почав здійснювати аварійну посадку, під час якої загорівся, пише "ТАСС".

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Причини загоряння

Із московського аеропорту літак вилетів близько 18:00. Після того, як зробив кілька кіл над областю, різко пішов на зниження. Джерела видання повідомляють, що пожежа виникла у двигуні літака. Інша версія загоряння – у літак влучила блискавка.



Видання "РИА Новости" повідомляє, що попередня причина пожежі – несправність електрообладнання. До палаючого літака скерували 10 машин швидкої допомоги. Telegram-канал Mash інформує, що причиною загоряння стала пробоїна в паливному баку.

Причина пожежі: під час екстренної посадки борт розвернуло, через це пошкодилися шасі. Вони пробили паливні баки, і майже миттєво літак загорівся,

– йдеться у повідомленні.

Очевидці також повідомляють, що вогонь охопив літак повністю, а люди намагались із нього вибратись на ходу. На опублікованих у соцмережах відео видно, як пасажири біжать по посадковій смузі.

Пилоты горевшего в Шереметьево самолета не покидали кабины и руководили эвакуацией до того момента, как на борту не осталось ни одного пассажира. Есть информация, что один бортпроводник погиб в огне, спасая пассажиров.



Невероятного мужества люди pic.twitter.com/33wTset2IP — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 травня 2019 р.

Згодом рятувальники повідомили, що пожежу ліквідували. Користувачі соцмереж публікують фото з аеропорту: на них вогню вже не видно, лише чорний дим.

Пламя потушили, но дым ещё идёт, но не чёрный pic.twitter.com/hASqFFe9pj — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 травня 2019 р.

Жертви та постраждалі

Російські ЗМІ повідомляють різну кількість ймовірних жертв та постраждалих. Агентство міських новин "Москва" повідомляє, що під час пожежі загинули щонайменше 10 осіб. Видання Baza пише, що жертв 12, а "ТАСС" наразі повідомляє про одного загиблого.

Телеграм-канал Mash пише, що, за попередніми даними, в екстрені служби надійшла інформація про десятьох загиблих і одного потерпілого



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