У Москві пройшли протести проти пенсійної реформи, на яких вшанували Захарченка

У Москві у неділю, 2 вересня, пройшли два мітинги проти пенсійної реформи, організовані КПРФ і "Справедливою ​​Росією".

Про це повідомляє "Дождь".

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За данними "Білого лічильника", на проспекті Сахарова КПРФ зібрала близько 9 тисяч учасників акції. За даними поліції, там були присутні близько 6 тисяч осіб.

"Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам'ять убитого глави самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка", –

пишуть ЗМІ.

Учасники прийшли на мітинг з червоними прапорами і плакатами "Ні пенсійному геноциду", "Пенсіонери не мають платити за помилки чиновників", "55 років і ні хвилиною більше!", "Вся влада - робочим".

На Суворівській площі відбувся мітинг "Справедливої ​​Росії". За оцінкою МВС, у ньому взяли участь близько 1,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 19 липня Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян.



У розпал Чемпіонату світу з футболу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представниками опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.