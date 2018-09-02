18:53
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У Москві пройшли протести проти пенсійної реформи, на яких вшанували Захарченка

314 Читать новость на русском
Мітинг проти пенсійної реформи у Москві
Мітинг проти пенсійної реформи у Москві / tvrain.ru

У Москві у неділю, 2 вересня, пройшли два мітинги проти пенсійної реформи, організовані КПРФ і "Справедливою ​​Росією".

Про це повідомляє "Дождь".

Читайте також: Путін боїться наслідків суспільного невдоволення в Росії, – The Washington Post

За данними "Білого лічильника", на проспекті Сахарова КПРФ зібрала близько 9 тисяч учасників акції. За даними поліції, там були присутні близько 6 тисяч осіб.

"Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам'ять убитого глави самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка", – 
пишуть ЗМІ.

Учасники прийшли на мітинг з червоними прапорами і плакатами "Ні пенсійному геноциду", "Пенсіонери не мають платити за помилки чиновників", "55 років і ні хвилиною більше!", "Вся влада - робочим".

На Суворівській площі відбувся мітинг "Справедливої ​​Росії". За оцінкою МВС, у ньому взяли участь близько 1,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 19 липня Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян.

У розпал Чемпіонату світу з футболу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представниками опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Пенсіонери Пенсійна реформа протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
сьогодні, 16:00 Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
Блог Медіа
Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
сьогодні, 14:01 Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
Роман Семенуха
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
сьогодні, 09:23 Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
сьогодні, 08:21 В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
Ольга Черненко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У міліції не виключають, що трьох активістів на Грушевського могли застрелити "беркутівці"
 31 січня 2014 , 16:53 2
Буффон визнаний найкращим голкіпером в історії Ліги чемпіонів
 10 вересня 2016 , 15:14
"Шахтар" – "Сельта": Матч обслужать арбітри зі Словенії
 21 лютого 2017 , 13:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук