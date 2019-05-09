У Москві пройшов парад до Дня Перемоги із серпами, танками, Леніним і Путіним: фото

У Москві в параді до Дня перемоги участь взяли понад 13 тисяч військовослужбовців та колони військової техніки, а за всім дійством вже традиційно наглядали снайпери. Мала бути і авіація, однак погода не дозволила.

Під час параду показали російські танки Т-14 "Армата", зенітні ракетні системи С-400, ракетні комплекси "Ярс", бойові машини підтримки танків "Термінатор" та іншу техніку, повідомляють російські ЗМІ.

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Окрім того, над Червоною площею мала б пролетіти стратегічна авіація Ту-160, Ту-22М3 і Ту-95МС, фронтові бомбардувальники Су-24СМ і Су-34, вертольоти Мі-28Н, Ка-52, Мі-24 та інша техніка. Однак повітряну частину параду скасували через несприятливі погодні умови.



Ленін на параді у Москві/ Getty images

​За усім дійством згори вже традиційно наглядали снайпери.



Колони техніки на параді у Москві/ Getty images

Не обійшлось і без неоднозначних заяв очільника Кремля Володимира Путіна. Перед парадом він назвав Київ "стародавнім руським містом".

Володимир Путін нагадав про "стародавні руські міста" – Києв і Новгород, — які також зробили неоціненний внесок у розгром фашизму,

– пишуть російські видання.

При цьому Путін заявив, що в ряді держав "спотворюють правду про війну". Зазначимо, у 2010 році Путін заявляв, що Росія перемогла б у Другій світовій, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

Міфи про Велику Вітчизняну війну і 9 травня: відео

Зазначимо, у 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

Дивіться відео кореспондента 24 каналу, як у Росії готувалися до параду: