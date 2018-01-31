У Москві скоєно замах на життя екс-банкіра, – ЗМІ

У середу, 31 січня, у Москві у бізнес-центрі "Святогор" біля станції метро "Павелецька" трапилася стрілянина. У результаті інциденту постраждав колишній банкір Олександр Осетров.

Про це повідомляє "КоммерсантЪ".

Видання уточнило, що Осетров є колишнім співвласником збанкрутілого в січні 2016 року "Носта-банку".

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Як розповіли очевидці події, близько 15:00 за московським часом 2 чоловіків середнього зросту в чорних куртках і з медичними масками на обличчях вистрибнули з легкового автомобіля і кілька разів вистрілили в чоловіка, який виходив з бізнес-центру. Після нападу зловмисники втекли з місця події.

На місці стрілянини оперативники знайшли 3 гільзи. Наразі біля бізнес-центру працюють співробітники Слідчого комітету, територія оточена.