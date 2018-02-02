У Москві відреставрували фрески з українцями до невпізнанності

У російській Москві на станції метро Київська Арбатсько-Покровської лінії відбулася реставрація фресок, щоправда замість деяких старих картин з'явилися практично нові.

Про це написав користувач Костянтин Мішуровський на своїй сторінці у Facebook.

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Крім того, він зробив фотопорівняння, як усі двадцять чотири композиції виглядали раніше та як змінилися тепер.

Так, на одній зі світлин видно, що українці поверх вінка намалювали хустку.

Зауважимо, що на більшості інших картин українки залишилися з вінками.

Загалом після реставрації зображення стали яскравішими.