У Москві вирішили, що російську мову в Білорусі треба захищати

У Росії занепокоєні тим, що їхньої мови у Білорусі стає все менше. Тому Міністр культури Росії Володимир Мединський попросив міністра культури Білорусі Юрія Бондаря захистити російську мову у країні.

Російський міністр вважає, що останнім часом російську все частіше замінюють англійською та білоруською, пише ТАСС.

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Він зазначив, що останнім часом уЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що російська мова нібито пропадає з вивісок.

На спортивних заходах вивіски англійською та білоруською. Я б дуже просив, щоб ця найважливіша частина нашого культурного гуманітарного співробітництва (захист російської мови – 24 канал) опинилася у фокусі міністерства культури (Білорусі – 24 канал),

– сказав він.

Російський міністр переконаний, що питання мови об’єднує обидві країни. Зі свого боку, Бондар запевнив, що російській мові в Білорусі нічого не загрожує. Каже, що населення "виховане на високих ідеалах російської культури".

"Навпаки, ми сьогодні думаємо над державними програмами з популяризації білоруської мови. Переважна більшість населення Білорусі розмовляє російською мовою, вихована на високих ідеалах російської літератури... Я не можу уявити такої ситуації, коли російська мова буде чужою для білоруського народу і Білорусі", – наголосив білоруський міністр.

Останнім часом почали ширитися чутки про створення так званої Союзної держави Росії та Білорусі. У Кремлі переконують, що у поглибленні спорідненості Мокви та Мінська жодних сумнівів немає.

Що відбувається між Росією та Білоруссю?Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється. Хоча Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що, як і раніше, підтримує ідею створення союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначними у правах.