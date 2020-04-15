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      У Москві ввели пропускний режим: утворилися черги в метро і затори на дорогах – фото, відео

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      Російські силовики перевіряють усіх на в'їзді до Москви / ТАСС

      У Москві з 15 квітня запрацював так званий пропускний режим. Для проїзду на будь-якому виді транспорту потрібно оформити електронний пропуск. Через це на в'їзді в російську столицю утворилися затори, а при вході в метро люди стоять у чергах.

      Мер Москви Сергій Собянін попросив керівництво поліції організувати роботу таким чином, щоб перевірки не приводили до масового скупчення людей. Про це він написав у своєму твітері.

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      Яка ситуація із заторами на в'їзд до Москви

      • Повідомлення про ускладнення руху на в'їзді до російської столиці з'явились ще вранці. Найважча ситуація була на сході поблизу Люберців і Балашихи, а також на півдні на Варшавському шосе і Липецькій вулиці.
      • Затори на в'їзд до міста з'явилися й на інших магістралях: на Каширському, Можайському, Щелковському, Ярославському шосе, на вулиці Свободи, проспекті Жукова.
      • Всередині Москви заторів майже немає.

      Російська поліція перевіряє усіх людей, які в'їжджають у Москву / Фото ТАСС, РИА Новости

       

      Черги на вході у метро

      • Черги утворилися і на входах в метро, ​​оскільки поліцейські перевіряють пропуск у кожного, хто входить на станцію.
      • На фото видно, що дистанції в 1,5 метра не дотримується майже ніхто.

      Скупчення людей в метро у Москві / Фото із соцмереж

       

       

      Що відомо про систему пропусків, яку ввела російська влада

      • З 15 квітня електронні перепустки зобов'язані мати всі автомобілісти, які в'їжджають у Москву з інших регіонів.
      • Пропуск потрібен і для проїзду на метро або іншому міському транспорті.
      • Без пропусків дозволяється пересуватися лише пішки і за крайньої потреби – у найближчий магазин, винести сміття, вигуляти собаку.
      • Автовласників без пропуску будуть штрафувати за проїзд під кожною дорожньої камерою відеоспостереження.

      Зверніть увагу! Організація "Роскомсвобода", яка стежить за свободою інтернету в Росії, назвала нову систему цифрових перепусток інструментом "гонки за стеженням", а опубліковану мапу – "цифровим порушенням громадянських прав". Хоч Москва й обіцяє видалити всі дані після зняття карантину, втім, експерти бояться, що ці заходи можуть лишитися й після того, як пандемія коронавірусу закінчиться.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус COVID-19 Метро Затори Новини Росії Москва
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