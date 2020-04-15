У Москві ввели пропускний режим: утворилися черги в метро і затори на дорогах – фото, відео
У Москві з 15 квітня запрацював так званий пропускний режим. Для проїзду на будь-якому виді транспорту потрібно оформити електронний пропуск. Через це на в'їзді в російську столицю утворилися затори, а при вході в метро люди стоять у чергах.
Мер Москви Сергій Собянін попросив керівництво поліції організувати роботу таким чином, щоб перевірки не приводили до масового скупчення людей. Про це він написав у своєму твітері.
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Яка ситуація із заторами на в'їзд до Москви
- Повідомлення про ускладнення руху на в'їзді до російської столиці з'явились ще вранці. Найважча ситуація була на сході поблизу Люберців і Балашихи, а також на півдні на Варшавському шосе і Липецькій вулиці.
- Затори на в'їзд до міста з'явилися й на інших магістралях: на Каширському, Можайському, Щелковському, Ярославському шосе, на вулиці Свободи, проспекті Жукова.
- Всередині Москви заторів майже немає.
Російська поліція перевіряє усіх людей, які в'їжджають у Москву / Фото ТАСС, РИА Новости
Черги на вході у метро
- Черги утворилися і на входах в метро, оскільки поліцейські перевіряють пропуск у кожного, хто входить на станцію.
- На фото видно, що дистанції в 1,5 метра не дотримується майже ніхто.
Скупчення людей в метро у Москві / Фото із соцмереж
Що відомо про систему пропусків, яку ввела російська влада
- З 15 квітня електронні перепустки зобов'язані мати всі автомобілісти, які в'їжджають у Москву з інших регіонів.
- Пропуск потрібен і для проїзду на метро або іншому міському транспорті.
- Без пропусків дозволяється пересуватися лише пішки і за крайньої потреби – у найближчий магазин, винести сміття, вигуляти собаку.
- Автовласників без пропуску будуть штрафувати за проїзд під кожною дорожньої камерою відеоспостереження.
Зверніть увагу! Організація "Роскомсвобода", яка стежить за свободою інтернету в Росії, назвала нову систему цифрових перепусток інструментом "гонки за стеженням", а опубліковану мапу – "цифровим порушенням громадянських прав". Хоч Москва й обіцяє видалити всі дані після зняття карантину, втім, експерти бояться, що ці заходи можуть лишитися й після того, як пандемія коронавірусу закінчиться.
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