У Москві "замінували" 15 торгових центрів, евакуювали тисячі людей: в РФ кажуть – винні українці

За 2 хвилини екстреним службам Москви надійшло повідомлення про мінування 15 торгових центрів російської столиці. Рятувальникам довелось евакуйовувати понад 4 тисячі осіб.

Про це інформують у Telegram-каналі Mash.

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До слова, у повідомленнях про замінування вказали торгові центри у різних куточках Москви.

Анонімні повідомлення стали надходити один за іншим в районі 11:30 за московським часом.

"За попередніми даними, мотивом цієї атаки стали хуліганські дії. Співробітники правоохоронних органів встановлюють особи хуліганів", – проінформували ТАСС власні джерела в правоохоронних органах.

Окрім цього, в РФ заявили, що всі дзвінки про замінування поступили з території України.

Всі телефонні дзвінки були зроблені з номера телефону, який зареєстрований в Україні,

– повідомив співрозмовник інформагентства.

Відомо, що вибухотехніки перевірили всі вказані будівлі на наявність бомб. Всі повідомлення про замінування виявились неправдивими.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 листопада 2018 р.

Дивіться відео: з московських ТРЦ через повідомлення про замінування евакуйовують людей