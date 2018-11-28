У Москві "замінували" 15 торгових центрів, евакуювали тисячі людей: в РФ кажуть – винні українці
За 2 хвилини екстреним службам Москви надійшло повідомлення про мінування 15 торгових центрів російської столиці. Рятувальникам довелось евакуйовувати понад 4 тисячі осіб.
Про це інформують у Telegram-каналі Mash.
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До слова, у повідомленнях про замінування вказали торгові центри у різних куточках Москви.
Анонімні повідомлення стали надходити один за іншим в районі 11:30 за московським часом.
"За попередніми даними, мотивом цієї атаки стали хуліганські дії. Співробітники правоохоронних органів встановлюють особи хуліганів", – проінформували ТАСС власні джерела в правоохоронних органах.
Окрім цього, в РФ заявили, що всі дзвінки про замінування поступили з території України.
Всі телефонні дзвінки були зроблені з номера телефону, який зареєстрований в Україні,
– повідомив співрозмовник інформагентства.
Відомо, що вибухотехніки перевірили всі вказані будівлі на наявність бомб. Всі повідомлення про замінування виявились неправдивими.
Дивіться відео: з московських ТРЦ через повідомлення про замінування евакуйовують людей