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      У Москві "замінували" 15 торгових центрів, евакуювали тисячі людей: в РФ кажуть – винні українці

      4620 Читать новость на русском
      У Москві евакуювали понад 4 тисячі людей через фейкове повідомлення про замінування
      У Москві евакуювали понад 4 тисячі людей через фейкове повідомлення про замінування / news.ru

      За 2 хвилини екстреним службам Москви надійшло повідомлення про мінування 15 торгових центрів російської столиці. Рятувальникам довелось евакуйовувати понад 4 тисячі осіб.

      Про це інформують у Telegram-каналі Mash.

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      До слова, у повідомленнях про замінування вказали торгові центри у різних куточках Москви.

      Анонімні повідомлення стали надходити один за іншим в районі 11:30 за московським часом.

      "За попередніми даними, мотивом цієї атаки стали хуліганські дії. Співробітники правоохоронних органів встановлюють особи хуліганів", – проінформували ТАСС власні джерела в правоохоронних органах.

      Окрім цього, в РФ заявили, що всі дзвінки про замінування поступили з території України.

      Всі телефонні дзвінки були зроблені з номера телефону, який зареєстрований в Україні,
      – повідомив співрозмовник інформагентства.

      Відомо, що вибухотехніки перевірили всі вказані будівлі на наявність бомб. Всі повідомлення про замінування виявились неправдивими.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Хорошее начало рабочего дня!) #эвакуация, #холодно

      Допис, поширений Maksimo G (@maksimo_g84)

      Дивіться відео: з московських ТРЦ через повідомлення про замінування евакуйовують людей 

       

      Теги: Новини Росії Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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