22:29
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    26°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, сьогодні
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, сьогодні
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"У моїх дітей готовий інвестувати брат": хто і скільки платить за освіту чад нардепів

116 Читать новость на русском

Цими вихідними Україною прокотиться хвиля випускних шкільних вечорів. Народним депутатам до їх "випускного" ще цілих три тижні – у липні вони також відправляться на канікули. Тож поки журналісти 24 каналу вирішили розпитати у них про найдорожче у прямому і переносному сенсі – дітей і гроші, які вони витрачають на їхню освіту.

– Мої діти ходять у звичайну державну школу. Середня донька і син отримали похвальні листи. А найменша донька вчиться у першому класі, там оцінок не ставлять. Вона приносила сердечки, усмішки та інші відзнаки. Ті гуртки, у яких займаються діти, вони, зазвичай, коштують від 300 до 500 гривень на місяць. Тобто це трохи більше тисячі гривень на місяць, з огляду на те, що дітей кілька. І до 15 тисяч гривень на рік, – розповів нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв. 

Читайте також:  Депутати розповіли, що насправді думають про Антикорупційний суд: ексклюзивні інтерв'ю

– У мене син десятикласник. Закінчив цей навчальний рік непогано – одна сімка, решта все – вісім, дев'ять, десять балів. Він навчається у державній школі. Інша дитина закінчила перший клас і ходить до приватної школи. Вартість навчання відображена в декларації. У мене є брат, який є дядьком моїм дітям. Він сказав, що готовий інвестувати кошти у своїх племінників, – сказала нардепка від "Самопомочі" Тетяна Острікова. 

– Старший син давно закінчив школу, ще до війни. Він вже вчиться на магістратурі. А молодший – гарно, з відзнакою. Він додатково ходить займатись англійською, з гуртків – плавання і гандбол. Це не тисяча гривень за заняття. Ми ж не в Києві живемо, а в Ужгороді. Там ціни набагато нижчі, – зазначив нардеп від "Народного фронту" Андрій Тетерук. 

– У мене двоє синів. Старший син цьогоріч закінчив країнський гуманітарний ліцей київського університету імені Тараса Шевченка. А менший закінчив восьмий клас. Він навчається у Кловському ліцеї. Я витрачаю достатньо великий відсоток сімейного бюджету на навчання синів, – розповів нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко. 

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Гроші Самопоміч Народний фронт Опозиційний блок Освіта Діти
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
сьогодні, 22:20 Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
48
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
сьогодні, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 394
Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
сьогодні, 21:01 Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
399
Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
сьогодні, 20:00 Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 634
Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
сьогодні, 19:01 Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
Інна Жолобович 2392
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук