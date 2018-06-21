"У моїх дітей готовий інвестувати брат": хто і скільки платить за освіту чад нардепів

Цими вихідними Україною прокотиться хвиля випускних шкільних вечорів. Народним депутатам до їх "випускного" ще цілих три тижні – у липні вони також відправляться на канікули. Тож поки журналісти 24 каналу вирішили розпитати у них про найдорожче у прямому і переносному сенсі – дітей і гроші, які вони витрачають на їхню освіту.

– Мої діти ходять у звичайну державну школу. Середня донька і син отримали похвальні листи. А найменша донька вчиться у першому класі, там оцінок не ставлять. Вона приносила сердечки, усмішки та інші відзнаки. Ті гуртки, у яких займаються діти, вони, зазвичай, коштують від 300 до 500 гривень на місяць. Тобто це трохи більше тисячі гривень на місяць, з огляду на те, що дітей кілька. І до 15 тисяч гривень на рік, – розповів нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

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– У мене син десятикласник. Закінчив цей навчальний рік непогано – одна сімка, решта все – вісім, дев'ять, десять балів. Він навчається у державній школі. Інша дитина закінчила перший клас і ходить до приватної школи. Вартість навчання відображена в декларації. У мене є брат, який є дядьком моїм дітям. Він сказав, що готовий інвестувати кошти у своїх племінників, – сказала нардепка від "Самопомочі" Тетяна Острікова.

– Старший син давно закінчив школу, ще до війни. Він вже вчиться на магістратурі. А молодший – гарно, з відзнакою. Він додатково ходить займатись англійською, з гуртків – плавання і гандбол. Це не тисяча гривень за заняття. Ми ж не в Києві живемо, а в Ужгороді. Там ціни набагато нижчі, – зазначив нардеп від "Народного фронту" Андрій Тетерук.

– У мене двоє синів. Старший син цьогоріч закінчив країнський гуманітарний ліцей київського університету імені Тараса Шевченка. А менший закінчив восьмий клас. Він навчається у Кловському ліцеї. Я витрачаю достатньо великий відсоток сімейного бюджету на навчання синів, – розповів нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко.