У МОЗ дозволили купатися на двох із восьми пляжах в Одесі

Після того, як вода на міських пляжах стала неприродно зеленою, фахівці Одеської обласної лабораторії Міністерства охорони здоров'я України не заборонили купатися на двох із восьми міських пляжів Одеси.

14 червня департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради на офіційному сайті мерії оприлюднив відповідну інформацію.

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Зазначається, що експерти провели відповідні моніторингові лабораторні дослідження стану якості морської води в місцях масового відпочинку, відібраних 10 червня. Проби морської води на пляжах Одеси – "Отрада", "Дельфін" показали, що за санітарно-хімічними показниками вона відповідає гігієнічним вимогам.

Фахівці регулярно відбирають проби морської води для досліджень у контрольних точках поряд з пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" і "Золотой берег". Однак у повідомленні Одеської мерії названі лише два міські пляжі.

Водночас, на офіційному сайті ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" наразі не оприлюднили інформацію про результати моніторингу морської води на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники уздовж узбережжя Одещини після 6 червня, коли забарвлення води через "цвітіння" синьо-зелених водоростей стало набувати зеленого кольору.

Разом з тим 10 червня фахівці Мінекології України закликали населення Одещини не купатися і не їсти свіжу рибу і морепродукти, зокрема мідії, у найближчі дні – з урахуванням явища "цвітіння" моря.

Дивіться відео чому в Одесі позеленіла вода: