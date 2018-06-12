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У МОЗ назвали місця, в яких небезпечно купатися: детальна карта

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Небезпечні пляжі
Небезпечні пляжі / slk.kh.ua

Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та Києва.

Відповідні дані розмістили на сайті Центру громадського здоров'я.

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Наголошується, що якість води на цих водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички.

У Києві не варто купатися на пляжі "Тельбін" біля та на муніципальному пляжі "Вербний", біля озера Вербне.

Небезпечні пляжі є і на березі моря в Одеській області.

Зокрема, в Южному на пляжі біля санаторія-профілакторія "Портовик"; в смт Затока; біля Чорноморська, б\в Сокіл і б\в Дружба та на Чорноморському міському пляжі.

Теги: Новини України Здоров'я Міністерство охорони здоров’я відпочинок Новини Києва Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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