У МОЗ назвали місця, в яких небезпечно купатися: детальна карта

Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та Києва.

Відповідні дані розмістили на сайті Центру громадського здоров'я.

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Наголошується, що якість води на цих водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички.

У Києві не варто купатися на пляжі "Тельбін" біля та на муніципальному пляжі "Вербний", біля озера Вербне.

Небезпечні пляжі є і на березі моря в Одеській області.

Зокрема, в Южному на пляжі біля санаторія-профілакторія "Портовик"; в смт Затока; біля Чорноморська, б\в Сокіл і б\в Дружба та на Чорноморському міському пляжі.