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      У МОЗ назвали ще одну сферу, на яку вплине воєнний стан

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      Воєнний стан вплине на моніторинг стану навколишнього середовища
      Воєнний стан вплине на моніторинг стану навколишнього середовища / alkhaleejonline.net

      В областях України, де запроваджено воєнний стан, посилять моніторинг стану навколишнього середовища.

      Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

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      У відомстві зазначили що ці заходи спрямовані на забезпечення епідемічного благополуччя на територіях, на яких запроваджено воєнний стан, посилюється моніторинг стану навколишнього середовища.

      Зокрема, у структурі Центру громадського здоров’я забезпечено посилений режим роботи відділу з реагування на надзвичайні події та ММСП (міжнародні медико-санітарні правила),
      – йдеться у повідомленні.

      Генеральний Генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ УкраїниВолодимир Курпіта наголосив, що організація піклується про здоров’я населення, тому виступає в ролі координуючого та організаційно-методичного центру на випадок виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я (епідемій, спалахів, масових отруєнь невідомими речовинами).

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      Теги: Новини України Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Воєнний стан в Україні епідемія
      Джерело: 24 Канал
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