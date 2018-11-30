У МОЗ назвали ще одну сферу, на яку вплине воєнний стан

В областях України, де запроваджено воєнний стан, посилять моніторинг стану навколишнього середовища.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

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У відомстві зазначили що ці заходи спрямовані на забезпечення епідемічного благополуччя на територіях, на яких запроваджено воєнний стан, посилюється моніторинг стану навколишнього середовища.

Зокрема, у структурі Центру громадського здоров’я забезпечено посилений режим роботи відділу з реагування на надзвичайні події та ММСП (міжнародні медико-санітарні правила),

– йдеться у повідомленні.

Генеральний Генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ УкраїниВолодимир Курпіта наголосив, що організація піклується про здоров’я населення, тому виступає в ролі координуючого та організаційно-методичного центру на випадок виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я (епідемій, спалахів, масових отруєнь невідомими речовинами).

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