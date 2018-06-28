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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Медицина

У МОЗ назвали шкідливу звичку, небезпечнішу за наркотики

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Куріння шкідливе для здоров'я
Куріння шкідливе для здоров'я / pinterest.com

Куріння викликає більш сильну залежність, ніж наркотики. Лише в Україні в середньому щорічно помирає 85 тисяч осіб від хвороб, пов'язаних з цією небезпечною звичкою. Куріння провокує розвиток понад 25 хвороб, серед яких серцево-судинні та онкозахворювання.

Про це розповів генеральний директор ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Володимир Курпіта, повідомляє "Укрінформ".

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Він зазначив, що куріння в перші 30 хвилин після пробудження є доказом великої тютюнової залежності. І електронні сигарети аж ніяк не допомагають пережити синдром відмови від сигарет.

Фахівці ВООЗ та Центру громадського здоров'я МОЗ України презентували професійний сервіс з надання допомоги у відмові від куріння – він є конфіденційним та безкоштовним. 

На думку головного лікаря Київського міського центру здоров'я Отто Стойки, зазначення на пачках сигарет номера гарячої лінії для тих, хто хоче позбутися від тютюнової залежності могла б стати непоганим інструментом пропаганди.

У Канаді, коли запровадили написи на пачках цигарок, кількість курців зменшилася удвічі. Ми закликаємо людей кинути палити у будь-якому віці,
– зазначив він.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України LifeStyle статистика Здоров'я Медицина тютюн Міністерство охорони здоров’я ВООЗ
Джерело: 24 Канал
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