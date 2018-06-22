У МОЗ оприлюднили ліки за 4 програмами державних закупівель, які відправили в міста України

Міністерство охорони здоров’я опублікувало список препаратів, закуплених за державні кошти, що найближчим часом будуть доступними у лікарнях українських регіонів.

Як повідомляє відомство на своєму офіційному сайті, ці ліки вже відправлено до українських міст. Крім того, у МОЗ пропонують ознайомитися з їхніми найменуваннями та кількістю.

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Програма "Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання"

– Рентгеноконтрастна йодовмісна речовина 370 мг йоду/мл, 100 мл – 9607 флаконів;

– Рентгеноконтрастна йодовмісна речовина 350-370 мг йоду/мл, 50мл (370 мг йоду) – 2045 флаконів;

– Рентгеноконтрастна йодовмісна речовина 350-370 мг йоду/мл, 50мл (350 мг йоду) – 13093 флакони;

– Ілопрост (20мкг/мл, 1 мл) – 225 ампул;

– Тенектеплаза (50 мг) – 153 флакони;

– Стрептокіназа (1,5 млн, МО) – 2374 флакони;

– Клопідогрель – 11840 таблеток



Ліки за програмо "Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання", які МОЗ відправило до регіонів

Програма "Онкогематологічні хворі"

Аспарагіназа – 89 упаковок

Програма "Хронічний мієлоїдний лейкоз"

Нілотиніб – 2667 упаковок

Програма "Антиретровірусна терапія"

Ламівудин – 4116 упаковок



Препарати, закуплені за державні кошти, які МОЗ відправило до регіонів

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві охорони здоров'я запустили нову програму "Ліки контроль", за допомогою якої можна перевірити препарати, внесені до Національного переліку основних лікарських засобів , які повинні закуповуватися державним коштом.

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