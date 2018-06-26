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Телеканал новин 24 Новини Медицина

У МОЗ озвучили число українців, які вживають ін'єкційні наркотики

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В Україні 346 тисяч осіб вживають ін'єкційні наркотики
В Україні 346 тисяч осіб вживають ін'єкційні наркотики / Фото з відкритих джерел

В Україні нараховується майже 350 тисяч людей, які вживають ін’єкційні наркотики. Більшість із них є ВІЛ-позитивними.

Про це повідомила представник державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Ірина Іванчук, передає УНН.

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"На сьогодні за оцінювальними даними в Україні налічується 346 тисяч осіб, які вживають наркотичні речовини ін'єкційно. Це опіоїди або стимулятори", – повідомила вона.

Чиновниця зауважила, що більшість з них –  особи працездатного віку, частина яких має вже ознаки наркотичної залежності.

До слова, нещодавно рекреаційне використання марихуани офіційно дозволили у Канаді. Купляти наркотик можна буде після досягнення 18 річного віку, у деяких провінціях – з 19. Дорослим громадянам буде дозволено мати при собі до 30 грамів висушеної марихуани.

Теги: Здоров'я Наркотики Медицина
Джерело: 24 Канал
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