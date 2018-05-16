У МОЗ пояснили, як українці отримуватимуть лікарняні

Незабаром на українців чекає нова процедура отримання лікарняного. За словами профільних відомств, вона буде максимально спрощена.

Про це зазначив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише "РБК-Україна".

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За його словами, відомство хоче розвантажити лікаря, який братиме участь у цьому процесі лише для того, щоб засвідчити факт захворювання.

Усі лікарняні МОЗ переведе у електронну форму.

"Після того, як працівник перехворіє і вийде на роботу, роботодавець в електронній формі лікарняного буде ставити позначку, що співробітник вийшов на роботу і лікарняний більше не потрібен", – зазначив Ковтонюк.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більше 3,5 мільйонів українців станом на 11 травня вже обрали собі сімейного лікаря.