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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У МОЗ пояснили, як українці отримуватимуть лікарняні

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Отримання лікарняного
Отримання лікарняного / Фото з вільних джерел

Незабаром на українців чекає нова процедура отримання лікарняного. За словами профільних відомств, вона буде максимально спрощена.

Про це зазначив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише "РБК-Україна".

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За його словами, відомство хоче розвантажити лікаря, який братиме участь у цьому процесі лише для того, щоб засвідчити факт захворювання.

Усі лікарняні МОЗ переведе у електронну форму.

"Після того, як працівник перехворіє і вийде на роботу, роботодавець в електронній формі лікарняного буде ставити позначку, що співробітник вийшов на роботу і лікарняний більше не потрібен", – зазначив Ковтонюк.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більше 3,5 мільйонів українців станом на 11 травня вже обрали собі сімейного лікаря.

Теги: Здоров'я Здорове життя Медицина Міністерство охорони здоров’я Медична реформа
Джерело: 24 Канал
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