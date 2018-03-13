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У МОЗ розповіли, у яких областях найбільше людей захворіло на кір

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У МОЗ розповіли, у яких областях найбільше людей захворіло на кір
У МОЗ розповіли, у яких областях найбільше людей захворіло на кір / фото з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що впродовж десяти тижнів 2018 року на кір захворіли 7069 людей – 2434 дорослих і 4635 дітей. Проте, з минулого тижня кількість нових випадків захворювання на кір в Україні зменшилась на 10%. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 10-й тиждень 2018 року на кір захворіли 617 людей: 216 дорослих і 401 дитина.

Про це МОЗ повідомляє на офіційному сайті.

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Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1566), Закарпатській (1279), Одеській (1063), Чернівецькій (677), Львівській (550) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській і Чернігівській (по 4), Сумській (5), Харківській (10), Херсонській (13) областях,
– йдеться у повідомленні.

У 2017 рівень планової вакцинації проти кору зріс удвічі в порівнянні з 2016 роком. За 12 місяців 2017 р. згідно з календарем щеплень плановою вакцинацією охоплено 93,3% дітей віком 1 рік, і 90,7% дітей 6 років.

Загалом по Україні залишок вакцин, з урахуванням нещодавньої поставки у 220 тисяч доз, становить близько 370 тисяч доз. Наступна поставка вакцини проти кору – 800 тис. доз КПК – планується на кінець березня.

Незважаючи на зменшення кількості нових випадків, ризики захворювання на кір зберігаються. Просимо батьків по всій Україні вакцинувати своїх дітей не лише проти кору, а й проти інших захворювань відповідно до календаря щеплень, а також надолужити пропущені щеплення, якщо ваші діти не отримали вакцинацію у попередні роки,
– підкреслили у МОЗ.

Теги: Новини України Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Кір
Джерело: 24 Канал
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