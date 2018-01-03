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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що робити при переїданні: поради від МОЗ

06:46, сьогодні 598 Читать новость на русском
Як врятуватися від переїдання
Як врятуватися від переїдання

Новорічні та різдвяні свята в Україні відзначаються значним застіллям. На випадок переїдання у Міністерстві охорони здоров'я склали список порад, як прийти у норму. Опублікувала їх виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона радить не панікувати, не починати одразу голодувати, а поступово повертатися до звичних щоденних фізичних навантажень та якомога швидше повернутися до здорових звичок харчування. При цьому не слід одразу вдаватися до інтенсивних фізичних навантажень.

"Не варто приймати ліків чи дієтичних добавок. Особливо це стосується "ферментів", які українці вживають, як тільки в них заболить живіт. Вживання "ферментів" для усунення відчуття дискомфорту після гарного застілля не має під собою доказової бази і є марним витрачанням коштів", – зазначила Уляна Супрун.

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"Не чекайте, поки в холодильнику скінчиться запас святкових делікатесів чи минуть вихідні – починайте слідкувати за раціоном просто зараз, і скоро почуватиметеся добре", – підсумувала міністр.

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Теги: Здорове харчування Уляна Супрун Новорічні свята Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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