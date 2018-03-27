У МОЗ затвердили нові правила роботи для сімейних лікарів

У Міністерстві охорони здоров'я затвердили новий порядок надання медичної допомоги для лікарів первинної ланки. Документ вступить у дію з 1 липня цього року

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Згідно із документом, терапевти, педіатри та сімейні лікарі спостерігатимуть за станом здоров’я, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, а також вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами.

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У компетенції лікаря первинки – спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю й окремі послуги паліативної допомоги. Лікар вчасно виявлятиме ризики для здоров’я. Він проконсультує, як поступово звільнитись від шкідливих звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя,

– зазначає Супрун.

Окрім цього, за потреби лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – отоларинголога, ендокринолога, хірурга тощо. Також лікар надаватиме екстренну допомогу при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я, якщо не потрібно екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої меддопомоги.

Лікарі первинної ланки займатимуться також довідками, листками непрацездатності, направленнями для проходження медико-соціальної експертизи. До них можна буде записатися особисто, телефоном, електронною поштою та іншими можливими засобами зв'язку. Також при потребі лікаря можна буде викликати додому. Якщо лікар у відпустці чи з інших причин не може прийняти пацієнта, то заклад охорони здоров’я має забезпечити заміну і заздалегідь повідомити його пацієнтів.

"Разом із новими правилами роботи, цей документ формує нову культуру взаємодії лікаря та пацієнта. Користуючись ним, лікарі зможуть краще побудувати довірливі стосунки зі своїми пацієнтами, щоби кожна людина відчувала себе в центрі уваги. Без медичної допомоги не залишиться ніхто", – наголошує в.о. міністра охорони здоров'я.

Згідно з Порядком, оптимальний обсяг практики для сімейного лікаря складає 1 800 пацієнтів, терапевта – 2 000, педіатра – 900. Проте залежно від демографічних, інфраструктурних та інших особливостей населеного пункту кількість пацієнтів може змінюватися. Наприклад, якщо сімейний лікар працює у селі, де мешкає понад 2000 людей, то усі жителі зможуть обслуговуватись у нього.

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