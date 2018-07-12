У МОЗ змінили умови підписання декларацій з лікарем

Міністерство охорони здоров'я України оновило умови підписання декларацій із лікарями, які надають первинну допомогу.

Про це інформує прес-служба МОЗ.

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Пацієнт під час підписання декларації відтепер має тільки показати один з документів, що посвідчують особу, та індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код). Відтепер потрібно зберігати лише один примірник декларації, інший залишається у пацієнта.

Від пацієнта не вимагатимуть показувати ідентифікаційний код, якщо він відмовився від присвоєння такого документу за релігійними переконаннями.



МОЗ скоротило перелік інформації, яку вноситимуть при заповненні декларації. Також не потрібно буде вносити місце прописки.

Термін дії декларацій, які підписали до березня 2018 року, продовжили до січня 2020. Пацієнти зможуть подати нову декларацію про вибір лікаря. Декларації, які уклали після 23 березня 2018 року, не мають кінцевого терміну, і їх не потрібно переукладати.

Не потрібно буде заново підписувати декларації з лікарями, якщо юридичний статус медустанови зміниться.

Якщо людина не обрала лікаря, то вона може отримати безкоштовну медичну допомогу у медзакладах з такими симптомами.

– раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежитю, болем у горлі;

– головним болем, запамороченням, слабкістю;

– болем у попереку, суглобах;

– підвищенням артеріального тиску;

– больовим синдромом в онкологічних хворих;

– алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;

– загостренням хронічних захворювань у пацієнтів з приводу гіпертонічної хвороби, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.