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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Мукачеві затримали на хабарі лікаря

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У Мукачеві за хабар затримали лікаря
У Мукачеві за хабар затримали лікаря / Фото з відкритих джерел

У суботу, 23 червня, в Мукачеві затримано завідувача травматологічним кабінетом районної лікарні, який вимагав 400 доларів США.

Про це повідомляє місцева прокуратура.

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"Мукачівською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ НП України викрито завідувача травматологічним кабінетом поліклінічного відділення Мукачівської районної лікарні, члена МСЕК при отриманні 400 доларів США неправомірної вигоди" – йдеться у повідомлені.

Як зазначається, гроші затриманий вимагав від місцевого мешканця, за виготовлення необхідної медичної документації та безперешкодне присвоєння групи інвалідності.


Лікар вимагав 400 доларів США

Передача хабара відбулась в адмінбудівлі Мукачівської ЦРЛ. Грошові кошти виявлено та вилучено правоохоронцями.


Гроші затриманий вимагав від місцевого мешканця


Передача хабара відбулась у адмінбудівлі Мукачівської ЦРЛ

"Вирішується питання про затримання завідувача травматологічним кабінетом у порядку ст. 208 КПК України та повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою)", – зазначили правоохоронці. 

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності затриманого.

Теги: Новини України Медицина Новини Закарпаття Хабар Гроші Корупція
Джерело: 24 Канал
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