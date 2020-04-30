У Мукачево авто на швидкості врізалося у бетонну огорожу: загинула 19-річна дівчина – відео
Вночі 30 квітня на Закарпатті сталася смертельна ДТП: на швидкості авто влетіло у бетонну перепону кругового руху. І водій, і загибла пасажирка не пристебнули ремені безпеки, а просто заклали їх за сидіння.
19-річна дівчина, що сиділа на пасажирському сидіннні, від отриманих травм померла у машині швидкої. Як повідомляє mukachevo.net, водій вижив і потрапив у реанімацію місцевої лікарні.
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У чоловіка лікарі діагностували політравму, черепномозкову, шейно-спинальну травму, забійні рани голови та травми обох ніг.
Авто розбилося на друзки / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Копитчака
Командир батальйону патрульної поліції Олекасндр Копитчак на своїй сторінці у фейсбуці звернув увагу на те, що ремені безпеки були причіпнуті на сидіннях, щоб не спрацьовував захисних датчик.
Ремені просто були перечіплені через сидіння / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Копитчака
Дивіться відео моменту аварії у Мукачево з камери спостереження