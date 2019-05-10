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      У МВФ назвали умову, за якою Україна отримає новий транш

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      У МВФ назвали умову, за якою Україна отримає новий транш
      У МВФ назвали умову, за якою Україна отримає новий транш / ua.news

      Міжнародний валютний фонд вимагає від України ідеальної співпраці внутрішніх панівних структур країни. Відомо, що наприкінці травня до Києва має приїхати делегація від МВФ та перевірити виконання попередніх вимог.

      Як заявила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, це має бути другий транш, які отримує Україна за програмою stand-by.

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      Вона також наголосила, що під час свого візиту до Вашингтона, ніхто з представників Фонду не сказав, що Україна точно не отримає кредит. 

      Мені не висловлювали такої думки, але це буде залежати від того, як ми впораємося з тими структурними маяками, які закладені в наших домовленостях. І тут залежить дуже багато якраз від цього тристороннього співробітництва між урядом, президентом і парламентом,
      – підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

      Іванна Климпуш-Цинцадзе
      Іванна Климпуш-Цинцадзе

      Варто додати, що наша країна отримує фінансову допомогу завдяки новій програмі співпраці, яку затвердила з Радою директорів МВФ 18 грудня 2018 року. За 14 місяців Україна має отримати 3,9 мільярда доларів. Раніше МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів, а до кінця 2019 має отримати ще два транші. 

      Наразі ж головними вимогами залишаються: підняття ціни на газ, а також проведення монетизації субсидій. До липня має бути проведений незалежний аудит НАБУ. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Транш МВФ МВФ Гроші Кредит
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