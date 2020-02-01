06:31
1 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе
      Вєсті Кремля
      21:56, 31 січня
      Вєсті.UA: Зеленський цілий рік вчитиме математику. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, 31 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      МВФ: Україна показала прогрес попри "певні кола", які цьому "не обов'язково сприяють"

      80 Читать новость на русском
      Крісталіна Георгієва – директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду / Колаж 24 каналу

      Україна показала "гарний прогрес" у виконанні вимог МВФ. У Фонді ретельно стежать за розвитком ситуації, зважаючи на те, що в Україні існують певні "кола впливу", які "не обов'язково сприяють" покращенню економічного становища в країні.

      Про це говорила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у п'ятницю, 31 січня, під час зустрічі у штаб-квартирі МВФ. Про позицію Фонду щодо нової програми співпраці з Україною розповіли в "Укрінформі". 

      До теми: Україна отримає 500 мільйонів євро від МВФ, – Гончарук

      У МВФ побачили прогрес України

      У Крісталіни Георгієвої запитали, наскільки Україна наблизилася до затвердження нової програми розширеного фінансування від МВФ. 

      Я дуже уважно стежу за розвитком ситуації. У мене була можливість зустрітися з президентом Зеленським та його командою в Давосі. Те, що ми бачимо – це гарний прогрес,
      – сказала директорка Фонду 

      Мовиться про прогрес у виконанні "попередніх умов", які МВФ запропонував Україні для остаточного схвалення нової програми співпраці.

      Що саме передбачають "попередні умови" від МВФ

      • Одна з вимог, за словами Георгієвої, це "презентація фінансово обґрунтованого бюджету". Цю умову у Фонді вважають виконаною. 
      • Однак у Фонді все ще очікують "кроків, пов'язаних з верховенством права". На жаль, які саме ці кроки – директорка-розпорядниця МВФ не уточнила. 

      У МВФ стурбовані певними "колами впливу" в Україні

      Ми всі розуміємо, що в країні існують певні "кола впливу" (або "зацікавлені кола", vested interests – 24 канал), які не обов'язково сприяють досягненню інклюзивного зростання (мовилося про розв'язання соціальних та економічних проблем – 24 канал),
      – наголосила Георгієва.

      Та у будь-якому випадку МВФ готовий підтримати українську владу, розуміючи, "з якою платформою балотувався президент (Зеленський – 24 канал)".

      "Тож ми хочемо зробити все можливе, аби забезпечити інституційну підтримку країни", - підсумувала директорка-розпорядниця МВФ.

      МВФ і Україна: що треба знати про нову програму співпраці

      • Нова програма EFF розрахована на три роки за умови втілення в Україні низки реформ. 
      • НБУ все ще очікує на рішення ради директорів МВФ щодо затвердження цієї програми.
      • Якщо програму затвердять, Україна може отримати до 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020.
      • Раніше Президент Володимир Зеленський говорив, що нова програма співпраці з МВФ пришвидшить економічне зростання, подолання корупції та зростання добробуту кожного українця.

      Як працюють транші МВФ – дивіться у відео 24 каналу:

      Читайте також: Рішення по "Приватбанку" та мовчання МВФ: НБУ назвав загрози для економіки

      США оголосили надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус: що це означає
      31 січня
      1396
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Гроші Кредит
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Скандали в Укроборонпромі: коли армія отримає необхідне озброєння
      Антон Голобородько 342
      31 січня , 23:15 Зачем Путин прячет свои рейтинги
      Іван Яковина 956
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      8528
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      556
      31 січня , 23:10 Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки
      Світлана Попова 1080
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук