МВФ: Україна показала прогрес попри "певні кола", які цьому "не обов'язково сприяють"

Україна показала "гарний прогрес" у виконанні вимог МВФ. У Фонді ретельно стежать за розвитком ситуації, зважаючи на те, що в Україні існують певні "кола впливу", які "не обов'язково сприяють" покращенню економічного становища в країні.

Про це говорила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у п'ятницю, 31 січня, під час зустрічі у штаб-квартирі МВФ. Про позицію Фонду щодо нової програми співпраці з Україною розповіли в "Укрінформі".

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У МВФ побачили прогрес України

У Крісталіни Георгієвої запитали, наскільки Україна наблизилася до затвердження нової програми розширеного фінансування від МВФ.

Я дуже уважно стежу за розвитком ситуації. У мене була можливість зустрітися з президентом Зеленським та його командою в Давосі. Те, що ми бачимо – це гарний прогрес,

– сказала директорка Фонду

Мовиться про прогрес у виконанні "попередніх умов", які МВФ запропонував Україні для остаточного схвалення нової програми співпраці. Що саме передбачають "попередні умови" від МВФ

Одна з вимог, за словами Георгієвої, це " презентація фінансово обґрунтованого бюджету ". Цю умову у Фонді вважають виконаною.

". Цю умову у Фонді вважають виконаною. Однак у Фонді все ще очікують "кроків, пов'язаних з верховенством права". На жаль, які саме ці кроки – директорка-розпорядниця МВФ не уточнила. У МВФ стурбовані певними "колами впливу" в Україні Ми всі розуміємо, що в країні існують певні "кола впливу" (або "зацікавлені кола", vested interests – 24 канал), які не обов'язково сприяють досягненню інклюзивного зростання (мовилося про розв'язання соціальних та економічних проблем – 24 канал),

– наголосила Георгієва.

Та у будь-якому випадку МВФ готовий підтримати українську владу, розуміючи, "з якою платформою балотувався президент (Зеленський – 24 канал)". "Тож ми хочемо зробити все можливе, аби забезпечити інституційну підтримку країни", - підсумувала директорка-розпорядниця МВФ.

МВФ і Україна: що треба знати про нову програму співпраці

Нова програма EFF розрахована на три роки за умови втілення в Україні низки реформ.

НБУ все ще очікує на рішення ради директорів МВФ щодо затвердження цієї програми.

Якщо програму затвердять, Україна може отримати до 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020.

Раніше Президент Володимир Зеленський говорив, що нова програма співпраці з МВФ пришвидшить економічне зростання, подолання корупції та зростання добробуту кожного українця.

Як працюють транші МВФ – дивіться у відео 24 каналу:

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