МВФ: Україна показала прогрес попри "певні кола", які цьому "не обов'язково сприяють"
Україна показала "гарний прогрес" у виконанні вимог МВФ. У Фонді ретельно стежать за розвитком ситуації, зважаючи на те, що в Україні існують певні "кола впливу", які "не обов'язково сприяють" покращенню економічного становища в країні.
Про це говорила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у п'ятницю, 31 січня, під час зустрічі у штаб-квартирі МВФ. Про позицію Фонду щодо нової програми співпраці з Україною розповіли в "Укрінформі".
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У МВФ побачили прогрес України
У Крісталіни Георгієвої запитали, наскільки Україна наблизилася до затвердження нової програми розширеного фінансування від МВФ.
Я дуже уважно стежу за розвитком ситуації. У мене була можливість зустрітися з президентом Зеленським та його командою в Давосі. Те, що ми бачимо – це гарний прогрес,
– сказала директорка Фонду
Мовиться про прогрес у виконанні "попередніх умов", які МВФ запропонував Україні для остаточного схвалення нової програми співпраці.
Що саме передбачають "попередні умови" від МВФ
- Одна з вимог, за словами Георгієвої, це "презентація фінансово обґрунтованого бюджету". Цю умову у Фонді вважають виконаною.
- Однак у Фонді все ще очікують "кроків, пов'язаних з верховенством права". На жаль, які саме ці кроки – директорка-розпорядниця МВФ не уточнила.
У МВФ стурбовані певними "колами впливу" в Україні
Ми всі розуміємо, що в країні існують певні "кола впливу" (або "зацікавлені кола", vested interests – 24 канал), які не обов'язково сприяють досягненню інклюзивного зростання (мовилося про розв'язання соціальних та економічних проблем – 24 канал),
– наголосила Георгієва.
Та у будь-якому випадку МВФ готовий підтримати українську владу, розуміючи, "з якою платформою балотувався президент (Зеленський – 24 канал)".
"Тож ми хочемо зробити все можливе, аби забезпечити інституційну підтримку країни", - підсумувала директорка-розпорядниця МВФ.
МВФ і Україна: що треба знати про нову програму співпраці
- Нова програма EFF розрахована на три роки за умови втілення в Україні низки реформ.
- НБУ все ще очікує на рішення ради директорів МВФ щодо затвердження цієї програми.
- Якщо програму затвердять, Україна може отримати до 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020.
- Раніше Президент Володимир Зеленський говорив, що нова програма співпраці з МВФ пришвидшить економічне зростання, подолання корупції та зростання добробуту кожного українця.
Як працюють транші МВФ – дивіться у відео 24 каналу:
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