У МВФ пояснили, за яких умов продовжать співпрацю з Україною

Після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету Міністрів – саме тоді МВФ повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною. При цьому коментувати політичну ситуацію в країні МВФ не буде.

Про це заявив спікер Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс на традиційному брифінгу в американському Вашингтоні 23 травня. Він також підтвердив, що місія Фонду продовжує перебувати в Києві й проводити "конструктивні дискусії з владою щодо розвитку ситуації та економічної політики", пише Укрінформ.

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Райс не коментував політичної ситуації в Україні, адже такий коментар суперечив би принципам МВФ. Але так само і не відповів на запитання журналістів, чи існує ризик закриття чинної програми кредитування Stand-By для України внаслідок розпуску президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради (відповідний указ уже опублікований та вступив у дію 23 травня).

Щойно в Україні сформують новий уряд після виборів (позачергових парламентських виборів – 24 канал), ми будемо готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною,

– наголосив Райс.

Райс також нагадав, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард спілкувалася з Володимиром Зеленським, вітала його з перемогою на виборах і заявляла, що Фонд "і надалі готовий допомагати" Україні.



Райс ігнорував запитання про ймовірність припинення кредитування Фондом України

Що відомо про травневу 2019 року місію МВФ в Україну? Представники Фонду до України приїхали на 2 тижні, починаючи з 21 травня. Протягом цього періоду вони мали б зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити:



• проблематику зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами,

• проведення реформи у банківському секторі,

• зменшення дефіциту державного бюджету.



Окремо МВФ прагне проговорити тему запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні.



За підсумками роботи місії МВФ планувалося ухвалення рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

22 травня міністр Кабміну Олександр Саєнко поширив інформацію про те, що МВФ обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому місія Фонду покинула Україну. Та це виявилося фейком – експерти МВФ залишилися в Києві.