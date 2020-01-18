У МВФ вкотре нагадали Україні, що для отримання нового кредиту треба виконати "певні умови"

Міжнародний валютний фонд тісно взаємодіє з Україною. Однак ухвалить остаточне рішення щодо нової програми фінансової допомоги лише після того, як українська влада виконає попередні умови.

Про це говорила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва 17 січня у Вашингтоні, пише "РБК-Україна".

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На робочому рівні ми досягли угоди з Україною. Та є певні умови, які повинні бути виконані,

– наголосила Георгієва.

За її словами, робота представників МВФ з українською стороною триває, і "щойно ці умови виконають – настане момент звернутися до Виконавчої ради".

Зауважимо, що саме Виконавча рада Фонду ухвалює остаточне рішення щодо програм фінансування для тієї чи іншої країни.

Що відбувається між МВФ та Україною: головне

У жовтні, 14 числа, місія МВФ прибула до Києва для обговорення нової програми розширеного кредитування на суму від 5 до 10 мільярдів доларів. Однак тоді домовитися не вдалося.

Попри це, уряд та НБУ висловлювали сподівання, що нову програму з МВФ ухвалять до грудня, аби перший транш кредиту (розраховували на 2 мільярди доларів) надійшов ще до кінця 2019.

7 грудня президент Зеленський розмовляв телефоном із пані Георгієвою, і та підтвердила: Фонд досяг з українською владою згоди щодо нової програми підтримки реформ на три роки.

Однак 12 грудня голова НБУ Яків Смолій повідомив, що підписання нової програми співпраці МВФ та України може відбутись не раніше першого кварталу 2020 року.

14 грудня у МВФ пояснили, що угода з Україною – попередня. Спершу українська влада повинна виконати "попередні умови", і тільки потім призначать дату засідання Виконавчої ради для ухвалення програми співпраці.

31 грудня, підбиваючи підсумки 2019 року, голова уряду Гончарук заявив, що "нам стратегічно важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ". Однак наразі нова програма з боку МВФ так і не ухвалена.

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