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      У МВФ вкотре нагадали Україні, що для отримання нового кредиту треба виконати "певні умови"

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      Крісталіна Георгієва – директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду / EPA

      Міжнародний валютний фонд тісно взаємодіє з Україною. Однак ухвалить остаточне рішення щодо нової програми фінансової допомоги лише після того, як українська влада виконає попередні умови.

      Про це говорила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва 17 січня у Вашингтоні, пише "РБК-Україна".

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      На робочому рівні ми досягли угоди з Україною. Та є певні умови, які повинні бути виконані,
      – наголосила Георгієва. 

      За її словами, робота представників МВФ з українською стороною триває, і "щойно ці умови виконають – настане момент звернутися до Виконавчої ради". 

      • Зауважимо, що саме Виконавча рада Фонду ухвалює остаточне рішення щодо програм фінансування для тієї чи іншої країни. 

      Що відбувається між МВФ та Україною: головне

      • У жовтні, 14 числа, місія МВФ прибула до Києва для обговорення нової програми розширеного кредитування на суму від 5 до 10 мільярдів доларів. Однак тоді домовитися не вдалося. 
      • Попри це, уряд та НБУ висловлювали сподівання, що нову програму з МВФ ухвалять до грудня, аби перший транш кредиту (розраховували на 2 мільярди доларів) надійшов ще до кінця 2019. 
      • 7 грудня президент Зеленський розмовляв телефоном із пані Георгієвою, і та підтвердила: Фонд досяг з українською владою згоди щодо нової програми підтримки реформ на три роки.
      • Однак 12 грудня голова НБУ Яків Смолій повідомив, що підписання нової програми співпраці МВФ та України може відбутись не раніше першого кварталу 2020 року.
      • 14 грудня у МВФ пояснили, що угода з Україною – попередня. Спершу українська влада повинна виконати "попередні умови", і тільки потім призначать дату засідання Виконавчої ради для ухвалення програми співпраці. 
      • 31 грудня, підбиваючи підсумки 2019 року, голова уряду Гончарук заявив, що "нам стратегічно важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ". Однак наразі нова програма з боку МВФ так і не ухвалена. 

      Важливо: читайте пояснення МВФ, чому українська валюта зміцнюється. 

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      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Гроші МВФ Кредит
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