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      У МВФ заговорили про новий кредит для України

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      МВФ ймовірно дасть Україні новий кредит
      МВФ ймовірно дасть Україні новий кредит / utmagazine.ru

      Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом перебувають в активній стадії. Місія розпочала свою роботу ще 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно розкладу.

      У Міністерстві фінансів України повідомили, що за час свого перебування МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з фондом.

      Читайте також: Зеленський зустрівся з представниками МВФ: про що говорили

      МВФ може дати Україні наступний кредит після того, як побачить програму дій уряду. Кабмін має презентувати її до 29 вересня. До речі, Україна очікує отримати 5 мільярдів доларів від МВФ в рамках нової програми кредитування

      Зауважимо, що наразі залишається чинною 14-місячна програма Stand-by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських.

      До речі: Місія МВФ позитивно оцінила проєкт держбюджету-2020

      Що потрібно, аби отримати кредит МВФ?

      Україна повинна продемонструвати стабільну політичну ситуацію в країні та ефективні управлінські рішення. Що ж до конкретних кроків, аби отримати гроші від МВФ, на які так розраховує НБУ, у майбутньому потрібно:

      • капітально перезавантажити суди;
      • забезпечити, аби силовики й фіскали не втручалися в роботу бізнесу;
      • запустити ринок землі та продати великі держпідприємства;
      • не відмовлятися від політики ринкових тарифів на газ та електроенергію.

      Детальніше про те навіщо Україні кредити МВФ та навіщо їх повертати читайте у матеріалі 24 каналу.

      Також рекомендуємо переглянути відео про те, як саме працюють транші МВФ:

       

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      Теги: Новини України Новини політики МВФ Гроші Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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