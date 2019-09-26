У МВФ заговорили про новий кредит для України
Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом перебувають в активній стадії. Місія розпочала свою роботу ще 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно розкладу.
У Міністерстві фінансів України повідомили, що за час свого перебування МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з фондом.
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МВФ може дати Україні наступний кредит після того, як побачить програму дій уряду. Кабмін має презентувати її до 29 вересня. До речі, Україна очікує отримати 5 мільярдів доларів від МВФ в рамках нової програми кредитування
Зауважимо, що наразі залишається чинною 14-місячна програма Stand-by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських.
До речі: Місія МВФ позитивно оцінила проєкт держбюджету-2020
Що потрібно, аби отримати кредит МВФ?
Україна повинна продемонструвати стабільну політичну ситуацію в країні та ефективні управлінські рішення. Що ж до конкретних кроків, аби отримати гроші від МВФ, на які так розраховує НБУ, у майбутньому потрібно:
- капітально перезавантажити суди;
- забезпечити, аби силовики й фіскали не втручалися в роботу бізнесу;
- запустити ринок землі та продати великі держпідприємства;
- не відмовлятися від політики ринкових тарифів на газ та електроенергію.
Детальніше про те навіщо Україні кредити МВФ та навіщо їх повертати читайте у матеріалі 24 каналу.
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