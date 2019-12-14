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      У МВФ заявили, що дати засідання з приводу кредиту Україні не призначали

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      Джері Райс – директор відділу комунікації МВФ / МВФ

      Міжнародний валютний фонд ще не визначив дату засідання Ради директорів, яка, як планується, має затвердити нову програму співпраці з Україною. Причому ця дата залежатиме відвиконання Україною попередніх умов.

      Про це говорив директор департаменту комунікацій Фонду Джеррі Райс, як пишуть на сайті МВФ.

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      У мене немає відомостей про дату (узгодження нової програми співпраці з Україною – 24 канал). Це залежатиме від реалізації попередніх заходів, а вже потім буде програма. Залежно від цих заходів, питання передадуть на розгляд Ради директорів,
      – сказав Райс,

      Так він відповів на питання, коли керівництво Фонду може ухвалити рішення про нову програму для України.

      Чому актуальна тема нової програми співпраці з МВФ

      Минулого тижня відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої. У розмові Георгієва подякувала Зеленському за дивовижний прогрес у просуванні реформ.

      Райс, коментуючи цю заяву Георгієвої, сказав: "Я хотів би наголосити, що це угода на рівні персоналу, тобто, вона підлягає обговоренню і затвердженню нашою Радою директорів. Це важливий момент".

      Головне про переговори з МВФ:

      • Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити нову трирічну програму співпраці.
      • Уряд та НБУ сподівалися, що нову програму ухвалять у грудні, а перший транш надійде ще до кінця 2019 року.
      • НБУ розраховував на транш у розмірі приблизно 2 мільярдів доларів.
      • Наразі на транш у 2019 вже не розраховують, мовиться про узгодження термінів у першому кварталі 2020 року.
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      13 грудня
      2126
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України МВФ Гроші
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