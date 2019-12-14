У МВФ заявили, що дати засідання з приводу кредиту Україні не призначали
Міжнародний валютний фонд ще не визначив дату засідання Ради директорів, яка, як планується, має затвердити нову програму співпраці з Україною. Причому ця дата залежатиме відвиконання Україною попередніх умов.
Про це говорив директор департаменту комунікацій Фонду Джеррі Райс, як пишуть на сайті МВФ.
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У мене немає відомостей про дату (узгодження нової програми співпраці з Україною – 24 канал). Це залежатиме від реалізації попередніх заходів, а вже потім буде програма. Залежно від цих заходів, питання передадуть на розгляд Ради директорів,
– сказав Райс,
Так він відповів на питання, коли керівництво Фонду може ухвалити рішення про нову програму для України.
Чому актуальна тема нової програми співпраці з МВФ
Минулого тижня відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої. У розмові Георгієва подякувала Зеленському за дивовижний прогрес у просуванні реформ.
- Тоді ж вона заявила, що "МВФ досягло угоди з українською владою про нову трирічну програму розширеного фінансування".
Райс, коментуючи цю заяву Георгієвої, сказав: "Я хотів би наголосити, що це угода на рівні персоналу, тобто, вона підлягає обговоренню і затвердженню нашою Радою директорів. Це важливий момент".
Головне про переговори з МВФ:
- Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити нову трирічну програму співпраці.
- Уряд та НБУ сподівалися, що нову програму ухвалять у грудні, а перший транш надійде ще до кінця 2019 року.
- НБУ розраховував на транш у розмірі приблизно 2 мільярдів доларів.
- Наразі на транш у 2019 вже не розраховують, мовиться про узгодження термінів у першому кварталі 2020 року.