У МВФ заявили, що дати засідання з приводу кредиту Україні не призначали

Міжнародний валютний фонд ще не визначив дату засідання Ради директорів, яка, як планується, має затвердити нову програму співпраці з Україною. Причому ця дата залежатиме відвиконання Україною попередніх умов.

Про це говорив директор департаменту комунікацій Фонду Джеррі Райс, як пишуть на сайті МВФ.

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У мене немає відомостей про дату (узгодження нової програми співпраці з Україною – 24 канал). Це залежатиме від реалізації попередніх заходів, а вже потім буде програма. Залежно від цих заходів, питання передадуть на розгляд Ради директорів,

– сказав Райс,

Так він відповів на питання, коли керівництво Фонду може ухвалити рішення про нову програму для України.

Чому актуальна тема нової програми співпраці з МВФ

Минулого тижня відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої. У розмові Георгієва подякувала Зеленському за дивовижний прогрес у просуванні реформ.

Тоді ж вона заявила, що "МВФ досягло угоди з українською владою про нову трирічну програму розширеного фінансування".

Райс, коментуючи цю заяву Георгієвої, сказав: "Я хотів би наголосити, що це угода на рівні персоналу, тобто, вона підлягає обговоренню і затвердженню нашою Радою директорів. Це важливий момент".

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