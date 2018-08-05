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У МВС розповіли, що врятувало поліцейських, яких поранили окупанти в Мар'їнці: вражаючі деталі

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Поранені поліцейські Андрій Пустовий й Ілля Сидоренко
Поранені поліцейські Андрій Пустовий й Ілля Сидоренко / Фото із соцмереж

Поліцейські Андрій Пустовий та Ілля Сидоренко, які були поранені під час патрулювання й ворожого снайперського обстрілу в Мар'їнці, перебувають у Дніпровському шпиталі. Їх життю нічого не загрожує.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко.

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"Кулі влучили в бронежилет і в приклад автомата. Вони і врятували. 04 серпня об 11.00, на околиці міста Мар’їнка, під час патрулювання і ворожого снайперського обстрілу отримали вогнепальні поранення поліцейські Полку Дніпро-1 зі складу ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанти поліції Андрій Пустовий та Ілля Сидоренко. Їхньому життю нічого не загрожує. Потерпілих госпіталізовано у Мечнікова", – повідомив Андрій Шевченко.


Куля влучила у дерев'яний приклад автомата 


Обстріляний бронежилет, який врятував життя поліцейським

Нагадаємо, штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що минулої доби, 4 липня, внаслідок ворожих дій, один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.

Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Поліція
Джерело: 24 Канал
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