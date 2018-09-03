У М'янмі двох журналістів Reuters засудили до семи років ув'язнення

Двох журналістів Reuters засудили у М'янмі та дали їм по сім років ув'язнення. Їх звинувачують у розголошенні державної таємниці.

Про це повідомляє DW.

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Журналісти розслідували справу про переслідування та вбивство у М'янмі представників нацменшини рохінджа (етнічна група у М'янмі). Рік тому в одному з ресторанів поліція передала журналістам пакет документів. Після чого їх одразу ж затримали. Згодом виявилось, що документи стосувались дій сил безпеки у регіоні, де мешкає етнічна група рохінджа.

Журналісти свою провину заперечують. І переконують: операцію організували, аби не дати їм висвітлювати тему утисків нацменшин. Додамо, що ця справа викликала шквал критики на адресу влади М'янми – через наступ на свободу слова. Рішення суду вже засудили в ООН та низці правозахисних організацій.

Нас засудили несправедливо. Ми діяли відповідно до законів медіаетики, ми не вчинили злочину і жодним чином не нашкодили своїй нації. Таке рішення суду підриває демократію і свободу нашої держави. Але ми не зробили нічого поганого, тож ми нічого не боїмось,

– наголосив засуджений журналіст Ва Лон.