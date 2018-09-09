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У Мюнхені знайшли копію листа Альберта Ейнштейна: фото

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Альберт Ейнштейн
Альберт Ейнштейн / Фото з відкритих джерел

В архіві Єврейської громади Мюнхена знайшли копію листа Альберта Ейнштейна єврейському вченому-економісту Юліуса Хіршу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Лист було написано 30 жовтня 1932 року. Воно починається зі звернення: "Дорогий Пане Хірш!", і присвячено 50-річчю економіста. Відомо, що Альберт Ейнштейн і Юліус Хірш були хорошими друзями.

Лист Енштейн
Фото листа Ейнштейна

Повідомляється також, що знайдене лист-копія, яку Ейнштейн зробив під копірку. Вчений зберігав послання разом з вирізками з газет і некрологами, які вийшли в 1961 році після смерті Хірша. Сам же оригінал зберігається в Інституті імені Лео Бека в Нью-Йорку.

Теги: Історія
Джерело: 24 Канал
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