У МЗС назвали кількість українців за кордоном, які захворіли на коронавірус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що станом на 12 березня відомо про 5 інфікованих коронавірусом громадян України, які перебувають за кордоном. Одна українка перебуває в Італії, а ще четверо – у Японії.

Усі четверо українців, які заразилися у Японії, вже виписані з лікарні і їнім життям нічого не загрожує. Про це глава МЗС заявив під час свого брифінгу.

Важливо Україна готує другу евакуацію громадян з Китаю, – Кулеба

Українці, які раніше заразилися коронавірусом, перебували на борту судна Diamond Princess. Сам круїзний лайнер тривалий час перебував на карантині через спалах коронавірусу.

Натомість українка з Італії проживала на півночі країни. Про її зараження стало відомо наприкінці лютого. Її одразу ж госпіталізували в інфекційне відділення лікарні в Неаполі.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 12 березня в Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії.



У середу, 11 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про трьохтижневий карантин, який діє з 12 березня до 3 квітня. У навчальних закладах призупинили навчання, також діє заборона на проведення масових заходів.



Що насправді треба знати про коронавірус / інфографіка 24 каналу