У МЗС Німеччини закликали компанії не реагувати на листи посла США з погрозами санкцій, – ЗМІ

У Міністерстві закордонних справ Німеччини порадили німецьким компаніям BASF і Uniper не відповідати на листи від посла США Річарда Гренелла. У них американський дипломат попереджає про загрозу введення санкцій з боку Вашингтона за участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомила газета Handelsblatt з посиланням на власні джерела.

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24 канал писав, що у своїх листах Гренелл пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Посол США у Німеччині зауважив, що фірми, які підтримують обидва проекти, підривають безпеку України і Європи.

Видання зазначає, що компанії звернулися до зовнішньополітичного відомства щоб проконсультуватись щодо правильної реакції на звернення Гренелла.

Там їм нібито порадили утриматися від відповіді американському дипломату. Видання відзначило, що в компаніях розцінили лист як "відверту погрозу". Видання також пише, що у німецькому відомстві вважають дії американського посла провокацією.

Нагадаємо, будівництво газопроводу у США засуджували не раз. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації.



Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.