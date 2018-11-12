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      У МЗС нова речниця: Клімкін показав, на кого змінив Бецу

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      Катерина Зеленко стала новою речницею МЗС України
      Катерина Зеленко стала новою речницею МЗС України / Twitter

      У Міністерстві закордонних справ України змінилась речниця.

      Новим спікером МЗС України замість Мар'яни Беци стала Катерина Зеленко.

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      Дуже непросто відривати від серця таку речницю. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!
      – написав у своєму мікроблозі Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      Він також поділився фото із новою речницею відомства, якою стала Катерина Зеленко.

      Катерина Зеленко Клімкінг Беца МЗС
      Катерина Зеленко змінила Мар'яну Бецу на посаді речниці МЗС України

      "Радий представити вам Катерина Зеленко, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board", – додав міністр.

      Мар'яна Беца у своєму чергу подякувала і команді МЗС, і ЗМІ за плідну співпрацю.

      У вересні 2018-го вона була призначена на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Естонії.

      Про новопризначену речницю МЗС України відомо, що раніше вона займала посаду першого секретаря посольства України в Німеччині.

      Теги: Новини України Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 канал
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