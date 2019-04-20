У МЗС Польщі спрогнозували долю євроінтеграції України після виборів

Немає загрози для курсу України на зближення з ЄС, тому що його визначає позиція суспільства. Він буде збережений незалежно від того, хто стане новим президентом України.

Щодо президентських виборів в Україні заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач також немає пересторог, пише PAP.

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Польський політик вважає, що гарантом прозахідного курсу України є позиція українського суспільства. Українці неодноразово висловлювали її і під час передвиборчих кампаній, і Революції Гідності.

Мені здається, що хай хто керуватиме Україною, курс на євроатлантичну інтеграцію буде збережений,

– вважає він.

Пшидач також наголосив, що чи не вперше в новітній історії України «обидва кандидати у другому турі президентських виборів декларують прозахідну орієнтацію».

Зазначимо, Пшидача на посаду заступника міністра призначили місяць тому. Він заявив, що одним з пріоритетів у його роботі буде підтримка проєвропейського і реформаторського курсу України.

Окрім того, політик зазначив, що Польща очікуватиме від України вирішення проблем в історичній площині. Зокрема, Варшава очікує від Києва зняття заборони на проведення польською стороною ексгумаційних робіт в Україні.

Зазначимо, 7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати.

Що відомо про президентські вибори 2019 року?Оскільки кожен із кандидатів не подолав бар’єр у 50% за підсумками голосування 31 березня, було оголошено другий тур. Його призначили на 21 квітня. Остаточні результати другого туру ЦВК має оголосити до 1 травня. А до 3 червня має відбутися інавгурація новобраного голови держави. Цього разу президента в Україні обирають всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.