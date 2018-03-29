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У МЗС пояснили, чому Україна повинна розірвати Договір про дружбу з Росією та підписати новий

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Олена Зеркаль
Олена Зеркаль

31 травня 1997 року у Києві було підписано Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною. На четвертий рік анексії Криму та окупації частини Донбасу Україна так і не розірвала цей договір.

На думку заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, цей договір слід розірвати через грубе порушення Росією його основних положень. Про це вона заявила в ефірі Радіо НВ.

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Зеркаль зазначила, що останнім "брутальним" порушенням було проведення виборів президента РФ в окупованому Криму.

Також вона вважає, що в нових реаліях відносин з Росією Україна повинна прийти до укладення подібного договору нового формату для вирішення спорів між країнами.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія МЗС України Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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