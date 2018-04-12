У МЗС РФ звинуватили Лондон у насильницькому затриманні сім'ї Скрипалів

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила владу Великобританії у тому, що вона змушує екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію брати участь в інсценуванні.

Про це вона заявила на брифінгу, повідомляє РБК.

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Останні події все більше зміцнюють нашу думку про те, що йдеться про ізоляцію російської громадянки (Юлії Скрипаль). У нас є всі підстави гадати, що відбувається або насильницьке затримання російських громадян, або їх змушують брати участь у інсценуванні. Запитань все більше, а відповідей немає взагалі,

– заявила Захарова.

Раніше у посольстві Росії у Великобританії повідомили, що Лондон у насильницький спосіб намагається ізолювати Юлію Скрипаль від спілкування із представниками російської дипломатичної місії.

Додамо, днями донька колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яку разом з батьком намагалися отруїти нервово-паралітичним газом "Новачок" у англійському Солсбері, заявила, що не потребує допомоги від російського посольства.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.