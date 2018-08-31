У МЗС Росії "повішали" смерть Захарченка на Київ

Представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова переконана, що до смерті керівника російської окупаційної адміністрації в Донецькій області, ватажка бойовиків Олександра Захарченка причетний офіційний Київ.

Слова Захарової після вбивства Олександра Захарченка цитує російське видання РБК.

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На її думку, Україна вирішила перейти до "кривавої бійні" на Донбасі замість виконання Мінських угод.

"Замість виконання мінських домовленостей і пошуку шляхів врегулювання внутрішнього конфлікту, київська партія війни реалізує терористичний сценарій, посилюючи і без того складну обстановку в регіоні. Не виконавши обіцянки про мир, мабуть, вирішили перейти до кривавої бійні", – заявила Захарова.

Нагадаємо, внаслідок вибуху поблизу кафе "Сєпар" був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент".