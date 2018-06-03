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У МЗС Росії заявили про спробу СБУ завербувати російського журналіста

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МЗС Росії
МЗС Росії / ua.news/ua

Департамент інформації і друку МЗС Росії закликав міжнародну спільноту відреагувати на так звану спробу Служби безпеки України завербувати журналістку "РИА Новости".

Про це повідомляє UNN.

У заяві, розміщеній на сайті відомства йдеться про те, що 2 червня Служба безпеки України намагалася завербувати кореспондента "РИА Новости" в Литві Ірину Високович, яка прибула в Херсон висвітлювати судовий процес у справі керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинского, заарештованого за звинуваченням у державній зраді.

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Зазначається, що зі слів Високович, 1 червня співробітники СБУ підійшли до неї біля входу в зал засідань суду, посадили в машину і відвезли у відділок Служби. Журналістка стверджує, що протягом декількох годин її допитували щодо професійної діяльності, і в підсумку спробували завербувати, змусивши підписати папір про готовність співпрацювати з СБУ і надавати інформацію про співробітників "РИА Новости".

“Вимагаємо негайно звільнити Кирила Вишинского і зняти з нього всі звинувачення. Закликаємо профільні міжнародні структури і міжнародне співтовариство належним чином відреагувати на ситуацію з Іриною Високович”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Під час обшуків було затримано головного редактора цього видання Кирила Вишинського. За даними слідства, затриманий проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Пізніше Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці.

Теги: Новини політики Новини Росії Кирило Вишинський Обшуки в київському офісі "РИА Новости"
Джерело: 24 Канал
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