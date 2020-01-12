У МЗС розповіли про шахрайські схеми Росії для відправлення суден з Криму у Туреччину

Посол України у Туреччині Андрій Сибіга заявив, що Росія використовує різноманітні шахрайські схеми, аби обходити заборону та переправляти свої кораблі з окупованого Криму на Малоазійський півострів. Зокрема, при відправленні суден окупанти відключають навігацію та підробляють документи.

Попри те, що діє офіційна заборона турецької влади, окремі компанії шукають шахрайські методи, щоб її обходити. Про це в інтерв'ю UA.TV заявив посол Андрій Сибіга.

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Не буду заперечувати, якісь компанії справді здійснюють перевезення. Але є офіційна позиція турецької сторони – заборонено сполучення з портами окупованого Криму. Вони закриті для морського сполучення. Ті випадки, які, на жаль, часом трапляються, не мають систематичного характеру. Вони відбуваються через шахрайські схеми,

– пояснив дипломат.

Він розповів, що для таких провокацій росіяни вдаються до відключення навігації на кораблях, а також підробляють документи, вказуючи, що судно прибуло з території Росії, а не Криму.

Посол також додав, що посольству України відомі назви, власники цих суден, а про їхнє переміщення постійно інформується турецька сторона з метою реагування. Так само у МЗС є намір ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною.

"Перевірки здійснюються, але має місце шахрайська схема, яка потребує спільних зусиль, зокрема, правоохоронних органів двох країн. І жодного поромного сполучення між Кримом і Туреччиною немає, все це – прояви гібридної війни", – заявив Андрій Сибіга.

Що відомо про "поромне сполучення" Криму і Туреччини?Наприкінці листопада 2019 року у мережі з'явилася інформація, що між окупованим Кримом та Туреччиною запустили паромне сполучення. Втім таку інформацію дуже швидко спростували у МЗС Туреччини.