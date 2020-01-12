20:01
12 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У МЗС розповіли про шахрайські схеми Росії для відправлення суден з Криму у Туреччину

      2055 Читать новость на русском
      У МЗС пояснили, яким чином у Туреччину заходять кораблі з портів окупованого Криму / obyektiv.press

      Посол України у Туреччині Андрій Сибіга заявив, що Росія використовує різноманітні шахрайські схеми, аби обходити заборону та переправляти свої кораблі з окупованого Криму на Малоазійський півострів. Зокрема, при відправленні суден окупанти відключають навігацію та підробляють документи.

      Попри те, що діє офіційна заборона турецької влади, окремі компанії шукають шахрайські методи, щоб її обходити. Про це в інтерв'ю UA.TV заявив посол Андрій Сибіга.

      Курйозне: Ракетний крейсер Путіна не зміг пришвартуватись до пірсу у Стамбулі і повернувся в РФ: відео

      Не буду заперечувати, якісь компанії справді здійснюють перевезення. Але є офіційна позиція турецької сторони – заборонено сполучення з портами окупованого Криму. Вони закриті для морського сполучення. Ті випадки, які, на жаль, часом трапляються, не мають систематичного характеру. Вони відбуваються через шахрайські схеми,
      – пояснив дипломат.

      Він розповів, що для таких провокацій росіяни вдаються до відключення навігації на кораблях, а також підробляють документи, вказуючи, що судно прибуло з території Росії, а не Криму.

      Посол також додав, що посольству України відомі назви, власники цих суден, а про їхнє переміщення постійно інформується турецька сторона з метою реагування. Так само у МЗС є намір ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною.

      "Перевірки здійснюються, але має місце шахрайська схема, яка потребує спільних зусиль, зокрема, правоохоронних органів двох країн. І жодного поромного сполучення між Кримом і Туреччиною немає, все це – прояви гібридної війни", – заявив Андрій Сибіга.

      Що відомо про "поромне сполучення" Криму і Туреччини?Наприкінці листопада 2019 року у мережі з'явилася інформація, що між окупованим Кримом та Туреччиною запустили паромне сполучення. Втім таку інформацію дуже швидко спростували у МЗС Туреччини.

      Поліція затримала ймовірного організатора вбивства Аміни Окуєвої: фото і відео
      сьогодні
      18679
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Новини Туреччини Водний транспорт МЗС України Анексія Криму Новини Криму Шахрайство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Коли востаннє падали українські літаки, українець встановив новий світовий рекорд – відео тижня
      Северин Трач 177
      сьогодні , 18:57 В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Олена Кук 7847
      сьогодні , 16:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 2308
      сьогодні , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 1021
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Геннадія Боголюбова
      Світлана Попова 2817
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук