У МЗС України анонсували введення безвізу ще з однією європейською країною
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що вже завершується робота над угодою про безвізовий режим із Македонією.
Про це він написав у Twitter.
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До того ж, сторони домовились покращити функціонування зони вільної торгівлі (ЗВТ) між країнами.
"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз – текст майже готовий – і покращимо функціонування нашої ЗВТ", – написав Клімкін.
Нагадаємо, у березні цього року Україна та Катар підписали угоду про запровадження безвізового режиму.
Джерело: 24 Канал
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