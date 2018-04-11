У МЗС України анонсували введення безвізу ще з однією європейською країною

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що вже завершується робота над угодою про безвізовий режим із Македонією.

Про це він написав у Twitter.

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До того ж, сторони домовились покращити функціонування зони вільної торгівлі (ЗВТ) між країнами.

"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз – текст майже готовий – і покращимо функціонування нашої ЗВТ", – написав Клімкін.

На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про #безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої #ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 квітня 2018 р.

Нагадаємо, у березні цього року Україна та Катар підписали угоду про запровадження безвізового режиму.